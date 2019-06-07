РИАМО - 7 июн. Выпускники 11-х классов 7 и 8 июня завершат сдачу ЕГЭ по иностранным языкам, пройдя испытания раздела «Говорение», участие в нем примут почти 7,5 тысяч ребят, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, сегодня для сдачи экзамена было задействовано 152 пункта, в субботу будут организованы еще 17.

«Это завершающая часть экзамена по иностранным языкам, направленная на проверку устной речи. Продолжительность экзаменов составит 15 минут для каждого участника по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. А для тех, кто сдает китайский язык, испытание продлится 12 минут», – сказала Забралова.

Следить за ходом проведения экзаменов будут 594 общественных наблюдателей, в том числе 144 представителей Российского союза молодежи, добавила она.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 24 июня.