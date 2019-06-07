РИАМО – 7 июн. Супруга продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что ее муж находится в состоянии медикаментозного сна, Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Он по-прежнему в состоянии медикаментозного сна, пока врачи не давали никакой новой информации о его здоровье», — сказала Федосеева-Шукшина.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин также опроверг информацию о подготовке продюсера к операции. Он рассказал, что Алибасова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Состояние артиста оценивали как тяжелое.