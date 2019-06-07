РИАМО - 7 июн. Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала 2019 года, температура на станции ВДНХ впервые в 2019-м поднялась выше 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Впервые с начала года температура воздуха в столице преодолела отметку в 30 градусов! На станции ВДНХ в 14 часов термометры показали 30,5 градуса. Это выше привычных для 7 июня значений, но далеко не рекорд», — говорится в сообщении.

Рекорд дня, 32,7 градуса, принадлежит 1988 году.

В условиях города сейчас еще жарче – сильно прогревается асфальт. Спастись от жары можно в парках и вблизи водоемов.

Ранее синоптики сообщали, что жара в Москве задержится надолго.

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