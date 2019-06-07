РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 июн. В домах на улице Пионерской в Красногорске не включили горячее водоснабжение в срок из-за большого объема работ на узле учета газа, люди живут без теплой воды уже больше трех недель, сообщается на портале «Добродел».

Житель дома №18 по улице Пионерской сообщил на портале о нарушении сроков профилактического отключения горячей воды. Он отметил, что согласно информации УК, заявленные даты отключения горячей воды – с 13 по 26 мая. Однако подача горячего водоснабжения не была возобновлена в срок. В управляющей компании «ДЭЗ» подтвердили, что до настоящего момента подачу горячей воды в дома №№18 и 20 по улице Пионерской не возобновили.

«ПАО «Красногорская теплосеть» касательно непредвиденного продления сроков профилактических работ по подготовке котельной №37 (Красногорск, улица Пионерская, дом 20) к отопительному периоду 2019-2020 годов сообщает, что данное обстоятельство обусловлено значительным объемом работ по приведению узла учета газа в соответствие требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»», – сообщается в официальном ответе, размещенном на портале «Добродел».

«Красногорская теплосеть» обязуется незамедлительно сообщить о готовности к запуску котельной после завершения работ.

«ПАО «Красногорская теплосеть» приносит извинения за доставленные неудобства жителям домов №№18 и 20 по улице Пионерская. Информация о продлении сроков отключения горячего водоснабжения вывешена на официальном сайте ПАО «Красногорская Теплосеть»», – заключается в сообщении.