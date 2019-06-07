РИАМО (РЕУТОВ) – 7 июн. Администрация подмосковного Реутова проводит в сети опрос населения с целью сбора мнений жителей о работе муниципальной власти, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Любой желающий может принять участие в опросе по ссылкам, размещенным на главной странице официального портала администрации. Указание контактных данных опрашиваемых является желательным, но не обязательным условием опроса», – сказала начальник отдела по работе со СМИ и рекламе администрации Реутова Ольга Георгиева.

По данным Реутовского информагентства, жителям предлагается дать честные и развернутые ответы о степени удовлетворенности работой местных властей, уровне культурно-массовых мероприятий, проходящих в городском округе, высказать свои предложения по благоустройству, организации работы ЖКХ, а также ряд других вопросов.

По информации агентства, в анкете предусмотрены и поля для выражения собственного мнения жителей. Администрация городского округа обобщит результаты опроса и будет использовать их в дальнейшей работе.

Принять участие в опросе можно также по прямым ссылкам.