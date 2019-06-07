РИАМО - 7 июн. Технологию укладки бесшумных рельс задействуют при строительстве Московских центральных диаметров с целью снизить уровень шума и вибрации от движения поездов, открытие станций МЦД стартует с конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Благодаря путям, проложенным таким способом, повысится комфорт и пассажиров, и жителей районов, расположенных вблизи железной дороги.

«Строительство железнодорожных линий предполагает дополнительную шлифовку рельс и устройство бесстыкового пути. Такая технология укладки активно применяется ОАО «РЖД» не только на Московских центральных диаметрах, но и в целом при модернизации железных дорог», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Андрей Макаров пояснил, что бесстыковые рельсы обеспечат плавность хода и минимизирует шум в подвижном составе.

«Также «бархатный» путь позволяет снизить динамическую нагрузку на подвижной состав и земляное полотно», —добавил Макаров.

Территории, находящиеся рядом с железной дорогой, благоустроят согласно проекту интеграции Московских центральных диаметров в пространство города.

Проект МЦД предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 Одинцово-Лобня (52 километра, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино-Подольск (80 километров, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 — начале 2020 года.