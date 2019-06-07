В Московском регионе установилась непривычно жаркая погода. Местами столбики термометров достигают аномальных отметок. О том, как пользователи соцсетей реагируют на "долгожданное" лето. смотрите в подборке РИАМО.

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Кому очень жарко в Москве, приезжайте к нам в Челябинск, тут попрохладнее — Катерина Свиридова (@isviridovakate) 6 июня 2019 г.

В Челябинск мало кто полетит, а вот воспользоваться лайфхаком и купить вентилятор можно.

Не хочу ни на что намекать, но я тут купила вентилятор и у меня ЖАРКО не будет. — Буличка Симон (@bullysimonsam) 5 июня 2019 г.

Москва в эти дни по температуре обогнала даже столицу Испании.

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Самыми нервными, как обычно, оказались автомобилисты.

В Москве +30, жара.

У людей конкретно сносит голову. Водители все время друг-другу сигналят, пешеходы на красный под машины идут. Все какие-то злые.



Не люблю жару. — Рамиль Харисов (@RRHarisov) 6 июня 2019 г.

"Села в машину - обожглась об руль".

Надела самое лёгкое платье из всех на босу грудь и все равно жарко.

Бутылка со льдом - мой лучший друг.

Села в машину и обожглась о руль. pic.twitter.com/56nED7y9Yp — Верховный Крлк (@IgnisSannat) 7 июня 2019 г.

Иные же, наоборот, принимают солнечные ванны.

В Москву лето подвезли, налетай pic.twitter.com/mzqjHOuEQ3 — Yulya Gmv (@yulya_gbd) 6 июня 2019 г.

Метро, в свою очередь, делает все, что бы москвичи чувствовали себя комфортно.

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Лучший выбор в такой день - парк. Желательно с фонтаном.

Еще неплохой вариант: прогулка на катамаране в Измайловском парке.

... или на лодке.

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Погреться на солнышке можно также в Филевском парке.