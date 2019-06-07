В Московском регионе установилась непривычно жаркая погода. Местами столбики термометров достигают аномальных отметок. О том, как пользователи соцсетей реагируют на "долгожданное" лето. смотрите в подборке РИАМО.
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Кому очень жарко в Москве, приезжайте к нам в Челябинск, тут попрохладнее— Катерина Свиридова (@isviridovakate) 6 июня 2019 г.
В Челябинск мало кто полетит, а вот воспользоваться лайфхаком и купить вентилятор можно.
Не хочу ни на что намекать, но я тут купила вентилятор и у меня ЖАРКО не будет.— Буличка Симон (@bullysimonsam) 5 июня 2019 г.
Москва в эти дни по температуре обогнала даже столицу Испании.
Должно быть наоборот 😁 #Москва #жара pic.twitter.com/5ooPpPQyB0— Karina (@ruzzleduzzle) 7 июня 2019 г.
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Самыми нервными, как обычно, оказались автомобилисты.
В Москве +30, жара.— Рамиль Харисов (@RRHarisov) 6 июня 2019 г.
У людей конкретно сносит голову. Водители все время друг-другу сигналят, пешеходы на красный под машины идут. Все какие-то злые.
Не люблю жару.
"Села в машину - обожглась об руль".
Надела самое лёгкое платье из всех на босу грудь и все равно жарко.— Верховный Крлк (@IgnisSannat) 7 июня 2019 г.
Бутылка со льдом - мой лучший друг.
Села в машину и обожглась о руль. pic.twitter.com/56nED7y9Yp
Иные же, наоборот, принимают солнечные ванны.
В Москву лето подвезли, налетай pic.twitter.com/mzqjHOuEQ3— Yulya Gmv (@yulya_gbd) 6 июня 2019 г.
Метро, в свою очередь, делает все, что бы москвичи чувствовали себя комфортно.
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Лучший выбор в такой день - парк. Желательно с фонтаном.
Еще неплохой вариант: прогулка на катамаране в Измайловском парке.
... или на лодке.
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Погреться на солнышке можно также в Филевском парке.
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