РИАМО - 7 июн. На заседании совета депутатов Одинцовского округа Подмосковья Андрея Иванова выбрали главой муниципалитета, он был выбран из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Седьмого июня 2019 года в Одинцовском городском округе Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Иванов Андрей Робертович», — говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава Одинцовского городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Иванов с 2014 года занимал должность главы Одинцовского района. До этого, в 2013 году, он был помощником главы района, с декабря 2013 по апрель 2014-го – исполняющим обязанности руководителя администрации муниципалитета. С апреля по сентябрь 2014 года Иванов был руководителем администрации Одинцовского района.

Ранее территории поселений Одинцовского района и территории городского округа Звенигород были объединены в Одинцовский городской округ. В связи с этим 21 апреля в муниципалитете прошли выборы в совет депутатов. По результатам выборов все депутатские мандаты были замещены, в том числе самовыдвиженцы получили три мандата. Кандидаты от партии «Единая Россия» получили большинство голосов, явка избирателей составила 18,55%.