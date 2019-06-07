РИАМО - 7 июн. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании из-за жаркой погоды начали раздавать воду пассажирам на вокзалах Москвы на пригородных платформах и в залах ожидания, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ЦППК.

«Сегодня ЦППК раздает воду пассажирам на семи головных вокзалах Москвы – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также на станции «Тушино», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники компании работают на пригородных платформах или в пригородных залах ожидания.

В столице установилась жара, среднесуточная температура превышает норму на 4 градуса, а почва местами в городе нагрелась до 51,5 градуса. Температура воздуха достигает 30,8 градуса. По прогнозам синоптиков, жара задержится в столице надолго.

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в пятницу. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

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