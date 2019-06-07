РИАМО - 7 июн. Благоустройство дворовой территории на улице Котовского, 3 в подмосковном Реутове было выполнено после обращения в общественную приемную «Единой России», сообщил муниципальный руководитель партийного проекта «Городская среда» Дмитрий Глабай.

Члены «Единой России» и сторонники партии в Реутове регулярно проводят общественный и депутатский контроль реализации проектов по благоустройству территорий.

«Местные жители обратились в Общественную приемную отделения партии с просьбой благоустроить дворовое пространство на Котовского, 3, в частности произвести замену асфальтового покрытия, нанести разметку. Члены партии взяли это заявление на особый контроль и совместно со сторонниками партии и управляющей компанией организовали ремонт дворовой территории», - сказал Глабай.

Он напомнил об имеющемся опыте работы партийцев по контролю благоустройства городской среды: форматы проводимых мероприятий разнообразны — начиная с мониторингов дорожного покрытия, заканчивая конкретными предложениями в законодательную базу региона и страны.

«Партийцы регулярно принимают обращения граждан и связываются с ответственными за проблемные участки, ставя вопросы на контроль и тщательно отслеживая изменения ситуации», - пояснил Глабай.