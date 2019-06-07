РИАМО - 7 июн. Спасатели в столице перешли на усиленный режим работы из-за жары, тысячи отдыхающих спасаются от непривычного июньского зноя в тени лесопарковых зон и на городских пляжах, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

За прошедшие 6 дней в зонах ответственности поисково-спасательных станций ГКУ «МГПСС» зафиксировано более 76 тысяч человек, при этом купающихся более 7 тысяч.

«С начала июня в Москве установилась аномально жаркая погода. Естественно люди тянутся к воде. К сожалению, вода в Москве-реке, в городских прудах и озерах еще недостаточно прогрелась и составляет около 19 градусов. При этом в выходные температура воздуха обещает достичь 32 градусов. Такая разница температур может вызвать у человека спазм мышц и сосудов», — сказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

Он добавил, что поэтому не стоит резко погружаться в водоем и злоупотреблять длительным пребыванием в такой прохладной воде, ведь комфортной температурой считается плюс 22 и выше.

«Если во время купания у вас все же начало сводить ноги, нужно сделать глубокий вдох, погрузится в воду с головой, после чего обхватить большой палец ноги и потянуть на себя ступню. В любом случае – звать на помощь», — добавил Ежов.

При столь высоких дневных температурных показателях московские водные спасатели перешли на усиленный режим несения дежурства. Когда температура воздуха выше плюс 25 градусов, то количество спасателей МГПСС увеличивается. При этом в течение всего дня, начиная с 08:00 утра и заканчивая в 22:30 вечера, спасатели практически не уходят с воды – смена дежурных происходит на катерах прямо на водоеме. Сейчас в дежурстве ежесуточно стоят 95 спасателей и водолазов, 81 спасательное плавсредство.

С 1 июня в Москве начался купальный сезон, и за эти дни уже спасли 13 человек. Отдыхающим напомнили, что ни в коем случае перед купанием нельзя употреблять спиртные напитки. Не стоит заплывать за ограничительные буйки в отведенных для купания местах, пытаться переплывать водоемы на надувных матрасах, кругах и других не приспособленных для этого предметах. Не стоит приближаться к идущим по реке судам и лодкам.

В этом году в Москве приняты к летнему периоду девять из 12 зон отдыха с купанием, такие как пляжи «Левобережный», «Серебряный бор-2», «Озеро Белое» и другие. Они оборудованные всем необходимым. Здесь есть туалетные кабинки, кабинки для переодевания, лежаки и фонтанчики с питьевой водой, душевые.