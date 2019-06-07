РИАМО - 7 июн. Скоро завершится монтаж зеркального сада-амфитеатра в «Москва-Сити», его представят финалисты открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

При проектировании ландшафтные дизайнеры из Словакии, Ричард Марфиак и Майкл Марчинов, хотели показать новый способ взаимодействия между природой и людьми. По мнению авторов, цветы и цвета способны вызвать эмоции и на природном, и на городском ландшафте.

«Сад-«360» — это тот случай, когда проект и выбранная локация идеально подходят друг для друга. Сад имеет форму правильного круга. По периметру он окружен стеной с зеркальной поверхностью, в которой будут отражаться башни Сити. Внутри это амфитеатр, ступени которого полностью засадят живыми растениями», — говорится в сообщении.

Сад, который снаружи выглядит естественной частью урбанистического пейзажа, внутри будет оазисом природы, которого недостает на территории Сити.

Площадь сада составит 300 квадратных метров. В саду появятся агастахия, бузульник, гаура, герани, сибирские ирисы, колокольчики, шалфей, эхинацея, ковыль. В течение лета гости смогут наблюдать за изменением их формы, цвета и запаха. Помимо растений в проекте предусмотрены и места для отдыха: здесь можно будет сидеть, лежать и прогуливаться в окружении пышной растительности.