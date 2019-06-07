РИАМО - 7 июн. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в День России, 12 июня, будут курсировать с минимальным 5-и минутным интервалом на шесть часов дольше – с 12:30 до 00:00, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В остальное время работы МЦК ожидание поезда составит до 10 минут.

«Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания «Ласточек» в ночное время, чтобы пассажиры быстрее могли добраться домой на общественном транспорте», - отмечается в материале.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.