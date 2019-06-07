РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В подмосковном Подольске в ночь с 6 на 7 июня сотрудники администрации горокруга и полиции провели проверку магазинов, в ходе которой выявили две точки, где торгуют пивом, сообщается в аккаунте управления потребительского рынка администрации горокруга в Instagram.

«В ночь с 6 на 7 июня сотрудники управления потребительского рынка совместно с отделом по исполнению административного наказания УМВД России по Подольску провели рейд по вопросу соблюдения требований законодательства при реализации алкогольной продукции. Проверили пять магазинов, в двух из них выявили нарушения», - говорится в сообщении.

Факты реализации пива в ночное время выявили на Парковой, 43, у ИП Араз Алишов ИНН 091900463811 и на улице Народная, 21/18, в ООО «АСКО». По выявленным нарушениям составлены протоколы об административных нарушениях в соответствии с КоАп РФ.