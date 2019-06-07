РИАМО - 7 июн. Мосгорсуд приговорил к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 780 тысяч рублей бывшего замначальника отдела 48-го Центрального НИИ Минобороны (Сергиев-Посад-6) за получение взятки, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Москве и Московской области.

В декабре 2012 года подполковник Владимир Клевцов получил от гендиректора ООО «Альфа-Медтехника М» (Москва) взятку в размере 260 тысяч рублей за подписание финансовых документов о приеме фактически не поставленного в институт материального имущества.

«Клевцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строго режима, со штрафом в размере 780 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также бывшего военнослужащего лишили права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью в государственных органах и органах местного самоуправления в течении 2 лет и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.