РИАМО - 7 июн. На официальном сайте ГУ МВД России по Москве опубликованы фотографии из арендуемой квартиры на Вешняковской улице Москвы, где проживал корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов, на кадрах видны наркотики.

«Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых», - говорится в сообщении.

Шестого июня Голунова задержали. При личном досмотре у него были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном массой около четырех граммов.

В отношении Голунова возбуждено уголовное дело, он задержан.

По данным на сайте, сообщения СМИ о том, что Голунова избили при задержании, не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводятся следственные действия с участием его адвоката.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.