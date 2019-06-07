РИАМО - 7 июн. Систему распознавания лиц запустят в подмосковном университете «Дубна» в начале сентября с целью повышения безопасности, эту инициативу реализуют согласно запланированной цифровизации учебных заведений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«В университете «Дубна» ведется работа по внедрению технологии распознавания лиц. Это часть стратегии по созданию в вузе цифровой среды. Уже в сентябре система распознавания будет введена в эксплуатацию в трех корпусах университета», — рассказала Забралова.

Она добавила, что в университете уже был проведен пилотный запуск технологии распознавания лиц, показавший, что системе требуется менее секунды, чтобы идентифицировать человека. Технология будет способствовать повышению уровня безопасности и комфорта.

Забралова отметила, что высшие учебные заведения Московской области стремятся не отставать от современных технологий и вводят новые разработки.

«Не случайно университет «Дубна», вместе еще с двумя областными вузами, входит в топ-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX», — сказала Забралова.