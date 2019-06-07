РИАМО - 7 июн. Сборник поэзии российского писателя Владимира Силкина «Зимние яблоки» вышел в издательстве «Грифон», книга посвящена 65-летию творчества поэта.

Сборник вышел в мае 2019 года.

«В книге собраны стихи разных лет, в том числе любовная, пейзажная и гражданская лирика более чем за 50-летнюю историю творчества», - сказал РИАМО Силкин.

Красной нитью в творчестве Владимира Силкина проходит образ яблок, который он позаимствовал из детства.

«Мне было 6 лет во времена Хрущева, тогда все жили плохо, и работникам в саду давали яблоки. Жители деревни, в которой я жил, клали их на чердак, чтобы сохранить до зимы, а родители следили, чтобы дети их не съели раньше времени», - вспоминает писатель.

В поэтическом сборнике читатель найдет сразу несколько стихотворений, связанных с этим поэтическим символом: «Зимние яблоки», «Яблоки», «Яблоко раздора» и многие другие.

Владимир Силкин родился 14 октября 1954 года в городе Ряжск Рязанской области, где его именем названа улица. Более 32 лет он прослужил в Вооруженных силах СССР и России. Он автор более 60 книг разных жанров. На его слова написано свыше 600 песен. Силкин также является секретарем правления союза писателей России.