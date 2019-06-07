РИАМО - 7 июн. Пожарные ликвидировали пять возгораний в лесах Подмосковья 6 июня, площадь пожаров составила 3,46 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На 7 и 8 июня в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров и очень высокой температуры.

«За прошедшие сутки, 6 июня 2019 года,на территории земель лесного фонда Московской области зафиксировано и ликвидировано пять лесных пожара на общей площади 3,46 гектара», - говорится в сообщении.

7 июня на большей территории лесов Московской области ожидается III класс пожарной опасности (средняя) - в Бородинском, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Ногинском, Клинском, Русский лес и Егорьевском лесничествах - IV класс (высокая опасность).