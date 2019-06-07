РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июн. В подмосковном Подольске изъяли из незаконного оборота более 10 тысяч бутылок алкогольной продукции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий в подсобных помещениях на улицах Клемента Готвальда и Ульяновых обнаружили и изъяли более 10 тысяч бутылок алкогольной продукции общим объемом более 3 тысяч литров.

«Установлено, что данные боксы арендует 49-летний местный житель, работающий в организации, осуществляющей реализацию алкогольной продукции. Документов, подтверждающих законность происхождения обнаруженной алкогольной продукции, а также лицензии на право хранения алкогольной продукции по указанному адресу не имеется. Сумма минимальной розничной стоимости изъятой продукции составляет более 1 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.