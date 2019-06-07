РИАМО - 7 июн. Первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова от лица правительства Подмосковья и руководитель рабочей группы «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Земцов подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией участников технологических кружков, в Подмосковье пройдет фестиваль идей и технологий, передает корреспондент РИАМО.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице 6 июня. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений.

«Наша область уже является полноценным участником Всероссийского кружкового движения. За этим соглашением стоят конкретные проекты, которые сделают кружки для подмосковных детей еще более интересными и доступными. Например, в Подмосковье пройдет фестиваль идей и технологий RUKAMI, для старшеклассников организуют проектные школы «Практики будущего», а для педагогов - «Школы наставников», — сказала Забралова.

Она добавила, что также еще больше школьников Подмосковья смогут поучаствовать в командной инженерной олимпиаде НТИ, которая дает льготы для поступления на программы бакалавриата и магистратуры.

Как отметил Земцов, формирование сильных региональных экосистем — очень важный шаг в развитии Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

«Московская область — один из первых регионов, который инициировал и на всем пути придерживается комплексного подхода в подготовке будущих технологических лидеров. Мы видим интерес и готовность включаться со стороны представителей власти, бизнеса, крупных предприятий, вузов, школ, учреждений дополнительного образования и энтузиастов. Именно такой подход позволит создать необходимые условия для развития нового поколения российских инженеров, изобретателей и технологических предпринимателей», — отметил Земцов.

В мае в Подмосковье заработал технологический парк образовательных и развивающих технологий («Технопорт»), в котором школьники представили свои изобретения в рамках программы «Наука Подмосковья». В перспективе на его базе откроют первый ресурсный центр развития Кружкового движения Национальной технологической инициативы.