РИАМО - 7 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в бытовках на улице Волочаевская в Москве, площадь пожара составила почти 600 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В пятницу в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании бытовок по адресу: улица Волочаевская, дом 12.

«По данному адресу происходило загорание бытовок в ряду стоящих и частично металлического ангара на общей площади около 600 квадратных метров», - отмечается в материале.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13:00 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.