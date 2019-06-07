РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В детско-юношеском оздоровительном центре (ДЮОЦ) «Родина» в подмосковном Подольске состоялась встреча депутата Госдумы Вячеслава Фетисова и школьников, на которой ребята задали ему вопросы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Шестого июня Фетисов в рамках региональной недели приема граждан депутатами Госдумы РФ от партии «Единая Россия» посетил Подольск. Он побывал в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» и провел прием жителей.

«Визит депутата начался с неформальной встречи в лагере актива школьников «Свети» в ДЮОЦ «Родина». Ребята смогли поговорить с депутатом на разные темы: о детских мечтах, спорте, лидерстве, командном духе, работе депутата и даже об экологии. Один из активистов задал вопрос о развитии лидерских качеств у молодых людей, спросил о том, что такое успех и как его добиться», – говорится в сообщении.

По словам Фетисова, формула успеха состоит из таланта и умения ставить перед собой большие цели.

«Они могут казаться непреодолимыми, но, если стараться, все планы обязательно реализуются. Без стараний и личных амбиций в интересах общего дела сложно добиться успеха», – отметил Фетисов.

В конце встречи депутат передал ребятам зачетные книжки на смену и подарил каждому именную открытку с автографом. Также Фетисов осмотрел строящиеся спортивные и развлекательные объекты на территории центра.

«Это удивительное место, где дети не только отдыхают и занимаются спортом, но и учатся ставить перед собой цели, трудиться, помогать и поддерживать друг друга. Наша важнейшая задача – создать условия для полноценного развития детей, помочь каждому ребенку раскрыть свои таланты и способности, добиваться побед на выбранном ими пути», – сказал Фетисов.

Также в этот день депутат провел личный прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия». На прием записались четыре жителя Подольска. Они обратились с вопросами, касающимися ЖКХ, получения жилья, развития спортивной медицины, сохранения секций по автомотоспорту. Часть обращений взята на рассмотрение, по некоторым были даны устные разъяснения во время приема.

Фетисов отметил, что личные приемы граждан помогают детально вникнуть в вопросы, изучить проблемы, выработать пути решения и помочь людям.