РИАМО - 7 июн. В жаркое время года в столичных парках открываются летние бассейны или водоемы, также многие парки устанавливают специальное оборудование, такое как «сухие» фонтаны, а в «Зарядье» есть «Ледяная пещера», где температура опускается до минус 9 градусов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

«Парки — одно из самых лучших мест в городе, чтобы спастись от зноя в мегаполисе. В двух из них — «Фили» и «Сокольники» — работают открытые летние бассейны, в зоне отдыха «Левобережный» можно купаться в открытом водоеме. Кроме того, на радость детям и взрослым в шести парках работают «сухие» фонтаны, между струями которого так приятно ходить и бегать в жару. Такие фонтаны можно найти не только на Крымской набережной у «Музеона», но и в Бабушкинском, Таганском парках, парке «Садовники», «Ходынском поле» и в Сиреневом саду», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специально для детей есть водная часть самой большой в городе детской площадки «Салют» в парке Горького и водно-песочная площадка в Детском парке имени Прямикова. Также в парке Горького есть несколько фонтанчиков с питьевой водой. Гостей всех возрастов также ждут в «Ледяной пещере» парка «Зарядье», в которой круглый год от минус 4 до минус 9 градусов.

В столице установилась жара, среднесуточная температура превышает норму на 4 градуса, а почва местами в городе нагрелась до 51,5 градуса. Температура воздуха достигает 30,8 градуса. По прогнозам синоптиков, жара задержится в столице надолго.

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в пятницу. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.