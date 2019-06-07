РИАМО – 7 июн. Сейчас в столице более 500 парковых территорий, в 2019 году планируют создать еще около 60 парков, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Примерно 60 парков в этом году будет создано. Это парки, начиная от 5 гектаров и до гигантов в 90 гектаров», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в 2010 году в Москве было 130 парков, теперь их более 500.

Ранее Бирюков сообщал, что по объемам благоустройства 2019 год станет самым крупномасштабным. Сейчас работы по благоустройству ведутся практически в каждом районе. Около 800 объектов благоустроят в этом году в городе.