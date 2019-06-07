РИАМО - 7 июн. В Москве окончено расследование уголовного дела в отношении 18 участников организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет о крупном мошенничестве в отношении пожилых людей, сообщается на сайте МВД РФ.

Злоумышленники под видом квалифицированных специалистов медицинских учреждений рекламировали в интернете и на радио специальные приборы, якобы помогающие при лечении тяжелых болезней.

«Впоследствии они реализовывали пожилым гражданам дешевые терапевтические аппараты, не влияющие на течение заболевания. Материальный ущерб, причиненный более 100 гражданам из различных регионов страны, превысил 30 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 15 миллионов рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.