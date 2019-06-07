РИАМО - 7 июн. На столичном фестивале «Времена и Эпохи», который будет проходить в Москве с пятницы по 16 июня, будет задействовано около 2 тысяч реконструкторов, почти 300 из них приехали из других стран, сообщил РИАМО в пятницу один из организаторов фестиваля Василий Тартыжов.

«Будет чуть меньше 300 иностранных реконструкторов - это французы, турки, венгры, немцы, есть даже один австралиец и канадец. Мы всем писали, всех приглашали. С турками особая история, мы им написали, сказали, что хотим сделать площадку Османской империи, они с большой радостью согласились. Их на таможне задержали и очень долго проверяли из-за оружия, но они очень счастливы», - сказал Тартыжов.

Он добавил, что канадец и австралиец были приглашены специально на турнир Святого Георгия. Главным призом турнира станет точная копия средневекового рыцарского меча.

Фестиваль «Времена и Эпохи», за 9 лет ставший московской летней традицией, в этом году пройдет с 7 по 16 июня. Городское событие, когда-то начинавшееся с одной небольшой локации в Коломенском, в этом году разместится на 40 площадках по всей Москве.