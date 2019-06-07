РИАМО - 7 июн. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«В 11:49 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли с поверхности воды мужчину, который тонул в Терлецком пруду. В состоянии алкогольного опьянения он пытался переплыть пруд, отплыл от берега примерно на 40 метров и потерял силы», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент пострадавшего доставили на станцию спасателей. Мужчина ожидает приезд бригады скорой помощи и полиции.