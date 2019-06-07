РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является привлечение международных инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

На основе трехсторонних соглашений правительство Московской области, РФПИ и иностранные партнеры уже реализуют на территории региона ряд масштабных и социально значимых проектов, направленных на решение приоритетных социально-экономических задач, в частности, формирование разветвленной транспортной инфраструктуры, а также строительство медицинских учреждений.

«РФПИ уже много лет сотрудничает с правительством Московской области в сфере развития инвестиционных процессов и повышения деловой активности, привлекая в Подмосковье лучшие мировые технологии. Ярким примером совместной работы является строительство Северного обхода Одинцова, возведение путепроводов, а также введение в эксплуатацию онкоцентров в Подольске и Балашихе. Ключевым приоритетом в нашей работе является содействие реализации национальных проектов», - сказал Дмитриев.

Соглашение регламентирует общие принципы и условия сотрудничества по взаимодействию при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов международных инвесторов. Сопровождение новых инвестпроектов может также происходить на основании трехсторонних соглашений, заключаемых между правительством Московской области, инвесторами и РФПИ по каждому проекту.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице 6 июня. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений. В рамках форума региональная делегация также презентует инвестпотенциал Подмосковья.