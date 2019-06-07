РИАМО - 7 июн. За прошедшую неделю в медицинские организации Подмосковья за помощью после укусов клещей обратились свыше 1,3 тысячи человек, против клещевого вирусного энцефалита в регионе привили 4871 человека, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 23 неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1364 человека. Обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений», — говорится в сообщении.

На территории Московской области проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания населения, всего обработано более 1,8 тысячи гектаров. В том числе продолжается обработка на территории летних оздоровительных учреждений, обработано около 850 гектаров.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Против клещевого энцефалита вакцинирован 4871 человек, в том числе 1287 детей.

«На территории области регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.

В Московской области исследование клещей проводят в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».