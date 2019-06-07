РИАМО - 7 июн. Возгорание бытовок локализовали на улице Волочаевской на юго-востоке Москвы, в результате происшествия нет пострадавших, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Ранее в пятницу поступило сообщение о загорании бытовок на улице Волочаевская, дом 12. Происходило загорание бытовок и частично металлического ангара на общей площади около 600 квадратных метров.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 12:37 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.