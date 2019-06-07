РИАМО - 7 июн. В дизайне станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро будут присутствовать силуэты людей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Выемка грунта из котлована станции метро «Мневники» выполнена на 25%. После завершения этих работ строители приступят к возведению основных монолитных конструкций станционного комплекса», – сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Станция «Мневники» запроектирована на территории Мневниковской поймы и входит в западный участок БКЛ от станции «Карамышевская» до станции «Можайская». Протяженность участка составляет 3,5 километра, его строительство планируется завершить в 2021 году.

«Дизайн станции «Мневники» будет «легким» и светлым. По замыслу архитекторов абстрактные фигуры людей станут центральным образом станции. Силуэты будут нанесены светоотражающей краской на платформенные колонны», – добавил Бочкарев.

Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. Второй двухпутный участок на БКЛ будет построен от станции «Текстильщики» до станции «Кленовый бульвар». БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год.