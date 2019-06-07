РИАМО - 7 июн. В столице установилась жара, среднесуточная температура превышает норму на 4 градуса, а почва местами в городе нагрелась до 51,5 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным опорной станции ВДНХ, максимальная температура воздуха составила 29,3 градуса. На Рублевском шоссе термометры показали 30,2 градуса. На Магистральной - 30,8 градуса. В условиях безоблачного неба казалось, что на улице гораздо жарче, ведь почва под лучами солнца раскалялась до 43,4 градуса, по данным станции ТСХА, а на станции МГУ почва раскалилась до 51,5 градуса», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, жара задержится в столице надолго.

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в пятницу. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

На 7 и 8 июня в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров и очень высокой температуры.