РИАМО – 7 июн. Заканчивается бетонирование опор балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки, работы ведутся по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от улицы Нижние Мневники дом 62 до проспекта Маршала Жукова, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Мы завершаем бетонирование опор балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки. В настоящее время 5 опор выполнены в монолите, на 6-й завершается установка буро-набивных свай», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме этого, на завершающем этапе работы по возведению подпорных стенок, продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций.

Работы ведутся по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от улицы Нижние Мневники дом 62 до проспекта Маршала Жукова. Протяженность балочного моста – 600 метров, ширина – от 28,92 до 30,42 метра, что обеспечит движение автотранспорта по трем полосам в каждом направлении.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 4,3 километра дорог.

«В том числе: строительство боковых проездов вдоль балочного моста в сторону Крылатского моста, улицы Народного Ополчения; строительство участка улицы Нижние Мневники вдоль шлюза №9 от боковых проездов до существующего Карамышевского моста; строительство правоповоротного съезда с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники», – перечисляется в материале.

Также будут реконструированы участки улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения, Карамышевской набережной.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство участка хорды и балочного моста до конца года», – пояснил Бочкарев.