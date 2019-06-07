РИАМО – 7 июн. В новой ОЭЗ «Кашира» будут выращивать атлантического лосося, благодаря этому будет создано 100 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашение о строительстве завода по выращиванию атлантического лосося в ОЭЗ «Кашира» подписали 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор ООО «Аква Групп» Дмитрий Мочалов и генеральный директор ООО «УК «Кашира-Парк» Дмитрий Зубов.

«Как рассказал Хромов, инвестиции в проект составят 4 миллиарда рублей, будет создано 100 новых рабочих мест со средней зарплатой 40 тысяч рублей. На данный момент ведется предпроектная работа, завершение которой планируется в начале 2020 года. Проект должен быть реализован к 2024 году. Мощность предприятия составит 5 тысяч тонн морского лосося в год», – отмечается в сообщении.

По словам Зубова, сейчас управляющая компания занимается оформление документов на создание особой экономической зоны.

«Примерно год назад мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым – ред.) подписали соглашение о создании нового индустриального парка промышленного типа с целью создания компаний промышленно-производственного типа, которым необходимо большое количество энергии и ресурсов. Примерно год ушел на оформление юридического контура, подали заявку на получения статуса ОЭЗ. Я думаю, в ближайший месяц-полтора мы уже получим статус ОЭЗ, и в преддверии этого мы подписали еще 2 соглашения о строительстве двух заводов на нашей территории», – подчеркнул он.

В начале мая правительство Московской области направило в министерство экономического развития России заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кашира».

«Новая ОЭЗ расположится на территории в 496 гектар в городском округе Кашира Московской области. Немаловажно, что экономическая зона создается без участия государственного финансирования», – уточняется в материале.

Уже на этапе подготовки заявки удалось привлечь 5,7 миллиарда рублей инвестиций, которые будут вложены в течение первых 5 лет в инфраструктуру зоны и создание пяти новых промышленных производств.

«Только эти пять компаний в ближайшие годы создадут более 1,5 тысяч рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 50 тысяч рублей для жителей Каширы и ближайших муниципальных образований Московской области. Кроме того, сегодня министерство инвестиций и инноваций ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 30 миллиардов рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест», – дополнил Хромов.

Зампред правительства региона отметил, что спецификой ОЭЗ «Кашира» является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения – более 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.