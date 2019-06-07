РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент ООО «МонолитКапиталстрой» Ахмед Дубар подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии по строительству гостиничного комплекса в Котельниках, передает корреспондент РИАМО.

Гостиничный 12-этажный комплекс будет рассчитан на 400 мест. Проект будет реализован в течение 6 лет: срок окончания работ - IV квартал 2025 года. Объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей.

«В последнее время Московская область активно развивается, о чем свидетельствует множество запущенных и успешно реализованных инвестиционных проектов. Мы рады стать частью такого развития и готовы предложить жителям и гостям Подмосковья качественные новые проекты, способные положительно влиять на экономику и социальное развитие региона», — сказал Дубар.

Он добавил, что многофункциональный комплекс положительно повлияет на облик Московской области, так как он реализуется на заброшенной территории, позволит привлечь туристический поток в область.

Дубар также отметил, что комплекс позволит создать не менее 550 рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджетную систему региона.

«Мы благодарим правительство Московской области за всестороннюю поддержку и содействие. Такое партнерство государства и частного бизнеса позволит активно развивать регион и создавать все новые проекты, направленные на улучшение инвестиционного климата, социального и экономического состояний. Уверены, что вслед за этим проектом мы в партнерстве с правительством сможем предложить и другие проекты на благо жителям», - заключил Дубар.

Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».