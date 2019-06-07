РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Технологии Тепличного Роста» Сергей Рукин в пятницу в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о строительстве третьей очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, а также селекционно-семеноводческого центра в Луховицах, объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИАМО.

В материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области уточняется, что производственная мощность комплекса после ввода в эксплуатацию третьей очереди составит - 14 тысяч тонн огурцов и 15 миллионов штук салата в год. Количество создаваемых рабочих мест – 220 со средней заработной платой 35 тысяч рублей, сроки реализации проекта - III квартал 2019 года - IV квартал 2020 года.

«Московская область взяла на себя 70% затрат на строительство подводящего газопровода. Несмотря на то, что с 2019 года на федеральном уровне отменено субсидирование прямых затрат для тепличных комплексов, Московская область нашла возможность поддержать тепличников в виде субсидии на возмещение части остатка ссудной задолженности по кредитам», - отметил Рукин.

При этом предполагаемый объем инвестиций в производство третьей очереди тепличного комплекса площадью 15,04 гектара составит 4,5 миллиарда рублей.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона. Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.