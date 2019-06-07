РИАМО - 7 июн. Сотрудник столичной полиции применил табельное оружие для задержания мужчины, который пытался сбежать из отдела полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сотрудники ППС ОВД по району Коптево 7 июня в 03:00 остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen, водитель которого грубо нарушал ПДД. Водитель был пьян, а документы у него отсутствовали. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он находится в розыске за правоохранительными органами Узбекистана.

«В процессе беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Сотрудник полиции настиг задержанного, однако тот оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием. Пресекая попытку завладения табельным оружием, <…> полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к установлению личности погибшего.