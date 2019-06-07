РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов в рамках ПМЭФ - 2019 подписали соглашение о взаимодействии по строительству сборочного производства космических аппаратов на территории Щелкова, передает корреспондент РИАМО.

Проект будет реализован до 2023 года, планируется создать порядка 180 новых рабочих мест. Производственный комплекс будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

«Наша компания при поддержке «Газпрома» реализует инвестиционный проект создания сборочного производства космических аппаратов, который является сложным технологическим и экологически чистым объектом, обеспечивающим полный цикл сборки и испытаний космической техники в пределах одного компактного здания», - сказал Севастьянов.

Он добавил, что локализация на подмосковной земле современных европейских космических технологий, сокращение сроков и стоимости создания космических аппаратов, создание центра притяжения для инновационных компаний и молодежных научных коллективов – это только часть задач, которые будут решены благодаря строительству такого производства.

Севастьянов отметил, что на производстве будут собираться спутники для развития операторского бизнеса и космические аппараты в рамках действующей Федеральной космической программы и разрабатываемой федеральной целевой программы «Сфера».

«Мы ценим поддержку нашей деятельности правительством Московской области и городскими властями и будем стремиться к тому, чтобы наша повседневная работа и новые проекты поддерживали образ Московской области как территории высокотехнологичного развития», - заключил Севастьянов.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.