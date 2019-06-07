РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский в пятницу в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение об информационном сотрудничестве между регионами, передает корреспондент РИАМО.

«Предметом соглашения является информационное сотрудничество в сфере повышения цифровизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров, работ, услуг юрлицами», – говорится в раздаточном материале.

В рамках сотрудничества правительство Московской области консультирует администрацию Ненецкого автономного округа в области цифровизации закупочного процесса, в том числе содействует в организации обучения.

В частности, Подмосковье планирует обеспечить возможность использования автономным округом функционала Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области.

Кроме того, планируется внедрение и апробация в автономном округе передовых практик Подмосковья в сфере контрактной системы в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего». В работе форума участвуют делегации иностранных государств, в том числе из Китая. Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области.