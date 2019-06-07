РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков на стенде Подмосковья на ПМЭФ - 2019 подписали соглашение о взаимодействии по строительству авиационного производственного, инфраструктурного, сервисного и торгово-выставочного комплексов, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашения в Ступине планируют построить завод по производству легких воздушных судов. Инвестиции в проект составят 14 миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест – 1 тысяча, средняя заработная плата – 60 тысяч рублей. Сроки реализации проекта - IV квартал 2019 года - III квартал 2025 года.

«Мы рады подписать это соглашение о сотрудничестве. С самого старта нашего проекта мы видим поддержку правительства Московской области. В регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и, что особенно важно, – поощряется создание перспективных, высокотехнологичных производств. Строительство завода по производству легких воздушных судов Victory – один из таких проектов. Он не только станет важным шагом в развитии авиации общего назначения, но и обеспечит рабочими местами с достойной заработной платой около тысячи местных жителей», - сказал Объедков.

Он уточнил, что в 2025 году должно начаться серийное производство.

Проект «S7 Аэро», направленный на развитие авиации общего назначения, предусматривает также создание авиационного учебного центра для пилотов, предприятия технического обслуживания и ремонта воздушных судов авиации общего назначения. Кроме того, соглашением предполагается строительство сервисной инфраструктуры, необходимой для функционирования проекта.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.