РИАМО - 7 июн. Возгорание бытовок произошло на улице Волочаевской на востоке Москвы, пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании бытовок по адресу: улица Волочаевская, дом 12.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходит загорание двух бытовок на общей площади около 60-100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.