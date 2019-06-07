Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в июне и не ошиблись. Спастись от летней жары можно даже в мегаполисе – купальный сезон в Москве стартовал с 1 июня. Летом 2019 в Москве и Подмосковье открылись зоны отдыха у воды, летние веранды и пляжи в парках. Отправляясь на пикник, не забывайте о том, как правильно загорать, избегайте перегрева на солнце и соблюдайте правила безопасности на воде. РИАМО сделало подборку полезных материалов, которые помогут вам с комфортом провести самые жаркие дни лета.