РИАМО - 7 июн. Следователи проводят проверку после гибели полуторагодовалого ребенка в декоративном пруду частного дома в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В четверг, 6 июня, в деревне Соколово на территории частного домовладения в декоративном пруду без внешних признаков насильственной смерти обнаружили тело полуторагодовалого мальчика. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, ребенок находился у пруда один, пока мать занималась домашними делами.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.