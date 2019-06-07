РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, передает корреспондент РИАМО.

Документ предусматривает создание условий, стимулирующих комплексное развитие городов Подмосковья. Также стороны будут сотрудничать в реализации инвестиционных проектов и оказывать содействие развитию производственной, дорожно-транспортной, топливно-энергетической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры области.

«Повестка современной городской экономики является ключевой для команды институтов развития. Мы аккумулируем лучший международный и отечественный опыт в сфере инвестиций, развития городов, модернизации инфраструктуры и раскрытия экспортного потенциала. Готовы на этом направлении выстраивать взаимодействие с Подмосковьем, одним из самых динамичных регионов страны», – заявил Шувалов.

Соглашение заключено на 5 лет, в течение которых планируется проведение взаимных консультаций, тематических форумов, конференций, семинаров и круглых столов.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего». В работе форума участвуют делегации иностранных государств, в том числе из Китая. Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области.

Основная задача ВЭБ.РФ – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. На основании решения правительства РФ ВЭБ.РФ координирует деятельность институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны.