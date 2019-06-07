РИАМО - 7 июн. Автомобилистам следует быть острожными в жаркую погоду и пить больше воды, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в пятницу. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

«По прогнозам синоптиков сегодня в Москве будет очень жаркий день – воздух прогреется до 30-32 градусов. Будьте осторожны за рулем и пейте больше воды», – сообщается в аккаунте.

На 7 и 8 июня в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров и очень высокой температуры.