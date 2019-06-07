РИАМО - 7 июн. Проходку тоннелей второго этапа Некрасовской линии метрополитена завершили на 95%, станции этого участка расположатся в шаговой доступности для жителей Рязанского и Нижегородского районов Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Тоннели второго этапа Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской» готовы на 95%. Десятиметровые щиты, впервые использованные для строительства метро в Москве, прошли 6,5 километров из запланированных 7,2 километра пути. Один десятиметровый щит уже завершил свою работу на линии, а второй проходит финальный отрезок от между станциями «Стахановская» и «Нижегородская», – заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

Новое решение в строительстве метро, десятиметровые щиты, позволят построить такой тоннель, в котором можно расположить два пути. Эта инновация позволяет существенно оптимизировать расходы времени строителей и ресурсов городского бюджета.

Второй участок Некрасовской линии обеспечит метрополитеном в шаговой доступности жителей районов Рязанский и Нижегородский, создаст дополнительную пересадку и разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию. В общей сложности там возведут четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», их планируют сдать в конце текущего года.

«Транспортно-пересадочный узел «Рязанский» станет крупнейшим в Москве. Он позволит пассажирам Некрасовской линии пересесть на Большую кольцевую линию метро, Московское центральное кольцо и Горьковское направление железной дороги», – подчеркнул Хуснуллин.