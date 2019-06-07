РИАМО - 7 июн. Участники Петербургского международного экономического форума активно дегустируют подмосковный сыр, мед и клубнику на стенде Московской области, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Наш регион уже по традиции угощает гостей Петербургского международного экономического форума. Фермеры более 20 хозяйств Московской области представили свои товары на стенде региона на ПМЭФ-2019», – сказал Разин.

Областные фермеры представили сыр, молоко, мед и первую подмосковную клубнику.

«И, конечно же, идет дегустация подмосковного сыра. Только сыровар Олег Сирота привез порядка 100 килограммов. За первый день работы форума уже съели 55 кило», – отметил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 6 по 8 июня. Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области.

Регион находится на ведущих позициях во всех текущих рейтингах по улучшению инвестклимата и привлечению бизнеса. В первый день работы форума представители Подмосковья подписали семь соглашений в области АПК на общую сумму порядка 65 миллиардов рублей инвестиций. Планируется создать около 3 тысяч новых рабочих мест.