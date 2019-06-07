РИАМО – 7 июн. В городском округе Лыткарино ученица четвертого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщается на сайте kp.ru.

Как уточняется в материале, соответствующее заявление в полицию написала мать школьницы.

«В ходе проверки было установлено, что с начала года тогда еще 10-летняя девочка неоднократно вступала в половые отношения с мужчиной», – говорится в сообщении.

В настоящее время 11-летняя девочка находится на 23-й неделе беременности.

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