РИАМО – 7 июн. В Подмосковье и Москве на 8 июня продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за высокой пожароопасности его объявили на 34 часа.

Такой же уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Курской областей, где оповещения о погоде не требуется, и Воронежской области, где объявлен следующий, «оранжевый», уровень опасности.

В Подмосковье и Москве 8 июня будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит 16-18, днем – 31-33 градуса.